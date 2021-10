Considerando il clima abbastanza caldo attorno alla Sampdoria, e il peso specifico della partita con lo Spezia, nelle ultime ore era trapelata la possibilità di un ritiro della squadra blucerchiata, di breve durata e fuori Genova. In realtà, la soluzione non verrà presa in considerazione a causa di motivi logistici.



La novità, invece, potrebbe essere rappresentata dal ritorno al ritiro all'AC Hotel di Corso Europa. Il ritiro era stato reso facoltativo da mister Ranieri, ed abbandonato definitivamente da D'Aversa in questa stagione. Tenendo conto dell'importanza della sfida con lo Spezia, però, si potrebbe tornare 'all'antico'.