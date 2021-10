Una delle preoccupazioni principali per la Sampdoria riguarda l’evidente calo di pubblico in questo avvio di Serie A. I numeri, infatti, sono abbastanza impietosi. Contro l’Udinese, ad esempio, i paganti erano piuttosto esigui, soltanto 4.292 spettatori, di cui poco meno di un centinaio di sostenitori ospiti. Il numero è il più basso tra tutti quelli delle altre partite di Serie A, evidenzia La Repubblica.



Il confronto restituisce un quadro ancora peggiore rispetto alle altre partite: Verona Spezia, giocata alla stessa ora, ha venduto il doppio dei biglietti, ossia 8.398. A Genova, sponda blucerchiata, la media spettatori è di 5.324 spettatori. La Samp, in questa speciale classifica, occupa le ultime piazze davanti solo Empoli (3.563) e Venezia (4.288).