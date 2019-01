Il Parma alla ricerca di un terzino destro ha posato gli occhi in casa Sampdoria: la squadra emiliana, attivissima sul mercato, aveva pensato al laterale blucerchiato Jacopo Sala, arrivato a Genova nel gennaio di tre anni fa dal Verona. I gialloblù avevano sondato la disponibilità doriana a lasciar partire il calciatore, abbozzando anche una prima possibile offerta per l'esterno classe 1991.



La Samp però ha risposto in maniera decisa di non voler prendere in considerazione una cessione di Sala, che nelle ultime partite sta sostituendo l'infortunato Bereszynski, per la verità in maniera convincente. A bloccare la partenza di Sala sarebbe stato anche lo stesso Giampaolo, che ha grande considerazione il numero 7 doriano. Oltretutto per l'allenatore è importante conoscere alla perfezione gli schemi difensivi, e il terzino sotto questo questo punto di vista è estremamente facilitato, lavorando con Giampaolo dall'inizio della sua avventura.



Inoltre la Samp in caso di cessione di Sala avrebbe dovuto tornare sul mercato: con Rolando in partenza (direzione Carpi, andrà via dopo il Milan) a destra sarebbe rimasto il solo Bereszynski, peraltro non ancora pronto al rientro dopo l'infortunio rimediato a Roma con la Lazio. E i lunghi tempi di apprendimento della famigerata 'linea' di Giampaolo avrebbero ulteriormente complicato i piani di Corte Lambruschini.