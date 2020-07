Le parole di Claudio Ranieri, rilasciate nel post partita di Sampdoria-Milan, si prestano a parecchie interpretazioni in chiave mercato. Il tecnico ha ammesso: "Se fossi furbo, pretenderei un prolungamento. Ho un altro anno di contratto e non devo per forza prolungare. So di non poter pretendere grandi campioni, ma la rosa si può puntellare". La risposta di Massimo Ferrero è arrivata ieri dalla riunione di Lega: "Aveva già un contratto di un anno, stiamo verificando per prolungarlo. Spalmarlo? Non mi piace il termine". In realtà però il nodo sembra essere proprio questo, ossia l'allungamento dei termini dell'accordo sino a giugno 2022.



Secondo Il Secolo XIX Ranieri si aspetterebbe una proposta alle stesse cifre attuali, ossia 1,8 milioni netti a stagione, e ritiene di non doverlo chiedere. Ferrero dal canto suo vorrebbe uno sconto importante, e il Viperetta starebbe prendendo tempo non essendo disposto ad arrivare a quell'importo. La situazione comunque dovrà essere chiarita a stretto giro di posta, Ranieri potrebbe anche rimanere senza prolungamento a patto che sia convinto della scelta. Ferrero nei prossimi giorni comunque partirà per le vacanze, e non sarebbero previsti ulteriori incontri tra i due.