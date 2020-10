Inizia a sfumare la possibilità di un trasferimento di Omar Colley in Premier League. L'offerta da almeno 10 milioni senza prestiti attesa da Ferrero infatti non è arrivata, il Viperetta aspetta sempre la proposta di Fulham e Sheffield ma le probabilità che il centrale gambiano resti alla Sampdoria prendono ulteriormente quota.



Secondo Il Secolo XIX se anche arrivasse l'offerta, difficilmente sussiterebbero i tempi tecnici per chiudere la trattativa considerando l'iter necessario per ottenere il permesso di lavoro in Inghilterra. Per Ranieri la permanenza di Colley sarebbe una buona notizia, in alternativa all'ex Genk resta sempre sullo sfondo Federico Fazio della Roma, altro giocatore che il mister conosce piuttosto bene.