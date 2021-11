Non è solo Roberto D'Aversa ad essere in bilico in casa Sampdoria. Oggi Ferrero, di rientro dalla settimana a Dubai, si confronterà con i suoi consiglieri per decidere in merito all'eventuale conferma del tecnico, ma le sensazioni non sono positive. A rischio, però, potrebbe esserci pure il direttore sportivo Daniele Faggiano.



Secondo La Repubblica nell'ombra ci sarebbe pure un clamoroso scenario, ossia quello di un eventuale rientro di Carlo Osti, che ormai da qualche mese è stato licenziato da Ferrero. La priorità, comunque, in questo momento è quella di individuare un eventuale nuovo allenatore. Il possibile approdo di Marco Giampaolo, ovviamente, potrebbe aumentare i dubbi sulla figura del futuro direttore sportivo.