Missione difesa per la Sampdoria, alle prese con alcune valutazioni di mercato e alla ricerca di possibili rinforzi da consegnare a Giampaolo per il pacchetto arretrato. Il tecnico doriano ha fatto alcuni nomi, uno ad esempio è quello di Matteo Gabbia, del Milan. Al mister piace, lo ha già avuto, e potrebbe essere ceduto dai rossonera in prestito, formula prediletta in questo momento dal Doria. Da Corte Lambruschini, però, continuano a guardare a Milano, anche sulla sponda nerazzurra.



Alla Samp infatti secondo La Repubblica interessa molto anche Zinho Vanheusden che farà il ritiro l’Inter ma che Marotta vuole mandare in prestito a fare esperienza. Vanheusden, classe 1999 con un passato allo Standard Liegi, la scorsa stagione ha giocato in prestito al Genoa. Un altro nome sul taccuino della dirigenza è quello di Federico Barba, 29 anni, di proprietà del Benevento e già allenato da Giampaolo.