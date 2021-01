Ieri, nel successo della Sampdoria a Parma, Mikkel Damsgaard non è stato scelto tra i titolari di mister Ranieri. Il centrocampista danese però è entrato nel secondo tempo, regalando un paio di giocate importanti. e ad alto livello. Il giocatore classe 2000 resta sempre nel mirino di parecchie squadre. La prima a muoversi in Italia, alcune settimane fa, era stata l'Inter, seguita a ruota dal Napoli. Gli interessamenti però non sono finiti qui.



A meno di una settimana dalla chiusura del mercato, secondo Il Secolo XIX a Corte Lambruschini sarebbero arrivati parecchi sondaggi dalla Premier League per Damsgaard. La Sampdoria però non vuole privarsi del giocatore a gennaio, anche perché è uno dei più impiegati da Ranieri.