Il futuro di Giovannisembra decisamente promettente: diciassette anni, titolare della, e già chiacchierato in ottima mercato, accostato a nomi di squadre di primissimo piano, in particolare alla. Gli elementi per sognare in grande ci sono, per il ragazzo, già molto chiacchierato in chiave mercato. Anche perché i bianconeri non sarebbero gli unici ad essersi mossi per lui, in quanto anche ilsi starebbe interessando al gioiellino blucerchiato.Leoni, a cui PIrlo ha sempre dato fiducia, impiegandolo da titolare ben 8 volte in questa Serie B, è arrivato a gennaio dal Padova, e ha avuto un'avventura quantomeno particolare alla Samp. Esordio, poi qualche minuto con il Brescia, con un errore costato il pareggio ai blucerchiati, da quel momento in poi è stato a lungo utilizzato da PIrlo dal primo minuto, ricambiando cone segnando anche un gol, a Palermo.

L'interessamento della Juventus è di lungo corso, se ne parla già da settimane, ma la novità è che oggi, secondo Tuttosport, anche il Torino si starebbe muovendo per Leoni. Il direttore sportivo granatainfatti, in vista delle possibili partenze in difesa, si starebbe muovendo per Leoni, in prestito alla Samp dal Padova, che i blucerchiati riscatteranno per 1,5 milioni di euro. Addirittura, Vagnati sarebbe andato a, quando la Samp ha giocato in trasferta in Lombardia. La valutazione che ne fa la Samp, che comunque dovrà ragionare con attenzione visti i margini di manovra che sembra avere il ragazzo classe 2006, dovrebbe essere di circa