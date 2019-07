Penultimo giorno a Bogliasco per la Sampdoria prima della partenza per Ponte di Legno. Eusebio Di Francesco e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una doppia sessione: due gruppi al mattino si sono alternati tra forza in palestra ed esercitazioni tattiche sul campo; al pomeriggio torelli e partitelle a tema tattico.



Nazionali. Nella seconda parte si sono rivisti al “Mugnaini” sette nazionali di ritorno: Bartosz Bereszynski, Federico Bonazzoli, Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Karol Linetty e Dennis Praet, alle prese con lavoro rigenerativo. Domani, sabato, è in agenda un allenamento mattutino.