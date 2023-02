Il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria oggi è concentrato solo sulla prima scadenza, la più impellente: l'obiettivo dei dirigenti è quello di trovare una soluzione per il pagamento della trimestrale degli stipendi, da saldare entro giovedì. Una volta superato questo scoglio, però, il board blucerchiato dovrà preoccuparsi di parecchie altre date.



Il primo ostacolo è a fine mese, quando arriverà nuovamente la maxi-rata del debito fiscale. Si tratta di uno step che non si può rinviare, né dilazionare: la pena, in quel caso, è la perdita del beneficio della rateizzazione. Entro fine maggio però c'è un altro impegno: torneranno in auge gli stipendi, che dovranno essere pagati. Si parla del primo trimestre del 2023, ossia gennaio, febbraio e marzo, con l’aggiunta pure di dicembre 2022. Non rispettare la scadenza non comporterebbe penalizzazioni in classifica, bensì metterebbe a rischio addirittura l’iscrizione al prossimo campionato.