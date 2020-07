Novità in vista in casa Sampdoria, specialmente a livello dirigenziale. La fine del campionato infatti coinciderà con un passaggio cruciale, ossia il rinnovo delle cariche sociali, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. Lo scorso 29 giugno, durante l’Assemblea degli azionisti, Ferrero aveva rimandato tutte le scelte al termine della stagione per non creare turbolenze. La strategia resterà quella attendista, perché Il Secolo XIX fa sapere che sono state fissate quattro convocazioni per un’assemblea ordinaria degli azionisti, per la prima volta nella storia della società.



Il primo appuntamento è previsto per il 6 agosto, giorno del compleanno del Viperetta, la seconda il 7, la terza il 24 e la quarta il 3 settembre. Tutte le convocazioni sono state calendarizzate allo stesso orario, di prima mattina, nella sede romana di Sport Spettacolo, ossia la controllante della U.C. Sampdoria. Il nodo cruciale da sciogliere sarà anche quello relativo alla posizione dell’avvocato Antonio Romei. Nelle scorse settimane l’ex braccio destro di Ferrero ha perso la qualifica di vicepresidente, vedendo anche ridotto il suo potere decisionale, ma non sembra esserci interesse ad una rottura totale da parte del presidente blucerchiato.