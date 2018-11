La Sampdoria è già al lavoro per il mercato di gennaio, con un occhio al presente - in questo senso va letta l'idea di scambio tra Kownacki e Destro - e uno al futuro. I dirigenti blucerchiati stanno scandagliando i mercati alla ricerca di calciatori di prospettiva, e ai piani alti di Corte Lambruschini avrebbero messo nel mirino un altro terzino brasiliano.



Per la verità, l'esperienza della Samp con i laterali provenienti dal paese verdeoro recentemente non è stata molto positiva, basti pensare al caso di Dodò e attualmente alla situazione di Junior Tavares, che sembra letteralmente sparito dai radar di mister Giampaolo. Nonostante ciò però stando a Il Secolo XIX gli uomini di mercato doriani starebbero valutando il profilo di Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, noto semplicemente come Emerson. Classe 1999, terzino destro, gioca nell'Atletico Mineiro (da agosto è titolare, 18 presenze e un gol) e dallo scorso marzo è entrato pure nel giro del Brasile Under 20.