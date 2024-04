Sampdoria, nuovi controlli per Esposito e Piccini, Yepes a parte: la situazione in vista Sudtirol

Laha iniziato ieri la sua settimana di allenamenti con un occhio di riguardo alla situazione di due giocatori in particolare, ossia Sebastianoe Cristiano. Le condizioni dell'attaccante e del difensore, lungodegenti, sono quelle monitorate con la maggior attenzione da parte dello staff sanitario blucerchiato. Si tratta di due pedine fondamentali per mister Pirlo, e l'allenatore spera di poterli recuperare il prima possibile, in modo da sfruttarli per queste ultime gare con vista play off.L'area medica però va con i piedi di piombo prima del nulla osta considerando che i due calciatori sono stati soggetti a numerose ricadute: siamo già a quota tre per Esposito, mentre Piccini al momento è arrivato a due. Tra oggi e domani l'ex Bari e il centrale arrivato a gennaio dalla Germania verrannodi nuovo dal professor Combi di Mapei Sport. Sarà il professionista del centro a cui si affida adesso la Samp a valutare la situazione e a stilare una tabella sul loro possibile rientro in gruppo. La sensazione è che entrambi però siano. In particolare, Piccini difficilmente rientrerà almeno tra i convocati, qualche chance in più per Esposito.

Ieri nel report della Samp era indicato il lavoro differenziato di Barreca e soprattutto, che era reduce da una botta rimediata a Palermo. Ovviamente alcuni tifosi blucerchiati si sono preoccupati, ma il regista spagnolo non preoccupa: sarà della partita sabato, a meno di clamorosi colpi di scena. Tra l'altro, a fine aprile è previsto al Mugnaini l'arrivo di un volto noto in casa Samp: dovrebbe tornare a vedersi a Genova Alex, che inizierà la fase di recupero a Bogliasco dopo l'operazione di settembre a seguito dell'ennesimo grave infortunio in carriera per questo sfortunatissimo ragazzo.