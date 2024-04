Sampdoria, nuovi investitori con Manfredi al Ferraris, tra tour di Bogliasco e... Piazzetta a Portofino

Le partite dellasono spesso diventate, per Matteo, l'occasione giusta per sponsorizzare il 'prodotto' blucerchiato ai potenziali investitori. Il presidente doriano anche sabato, in occasione della partita con il Como, ha organizzato un vero e proprio 'tour' per un nutrito gruppo di potenziali soggetti interessati ad iniettare capitali nel club, e rispettivi mediatori.Il gruppetto, abbastanza nutrito, è arrivato a Genova già venerdì sera, soggiornando in un hotel del Tigullio in cui era stata riservata una camera poi sabato mattina, muovendosi grazie a due van dai vetri oscurati, sono stati avvistati nella Piazzetta di Portofino. Da lì, scrive Il Secolo XIX, c'è stato ilal Mugnaini di, attorno a mezzogiorno. Qui gli investitori hanno incontrato l'ad della Samp Raffaele Fiorella, insieme al direttore operativo Alberto Bosco e al team manager Lorenzo Ariaudo. Insieme a loro, hanno visitato la nuova palazzina del centro sportivo, parzialmente operativa di recente, e il resto della struttura.

In seguito, traferimento al Ferraris per unpareggiata per 1-1 dalla squadra di Pirlo contro il Como. Gli investitori hanno seguito il match dallo sky box presidenziale, e prima hanno conosciuto pure Maheta Matteo Molango, il nuovo consigliere voluto da Manfredi, anche lui particolarmente coinvolto nella nuova vita della Samp con scelte strategiche e di risorse umane.