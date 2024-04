Sampdoria, Manfredi inibito per 10 giorni dalla Figc: ecco perché

Le prossime due giornate saranno cruciali per lae il suo destino. I blucerchiati di Andrea Pirlo devono fare punti cruciali in ottica playoff, e affronteranno in casa il lanciatissimo Como mentre in trasferta se la vedranno con il Lecco. Per entrambe le sfide, però, la squadra genovese non potrà contare sulla presenza del presidente Matteoin campo. E' una novità, perché il numero uno doriano è sempre stato vicino alla squadra praticamente in tutti i match, specialmente i casalinghi, seguendo anche il riscaldamento dal campo e dando la mano ai giocatori al momento dell'ingresso nel tunnel degli spogliatoi. L'imprenditore però non potrà presenziare sul terreno di gioco a causa di un'da parte della Figc.

Non si tratta di nulla di preoccupante, scrive Il Secolo XIX. Manfredi infatti ha ricevutoa partire da mercoledì scorso, da parte della federazione, a causa di alcune questioni burocratiche legate al passaggio di proprietà. Come detto, niente di grave: Manfredi non avrebbe rispettato dei tempi per la. La vicenda risale allo scorso 30 ottobre, quando aveva conferito alla sua Gestio Capital Structuring & Investment Solutions la gestione e la titolarità del 78,12% di azioni della Sampdoria, detenute dalla sua controllante Blucerchiati Spa. A partire da quel momento, entro i successivi 15 giorni, la Samp avrebbe dovuto depositare tutta la documentazione in Figc, ma una parte di essa è stata consegnata in ritardo, tra il 27 novembre e il 4 dicembre .

La documentazione in oggetto era necessaria per definire la 'catena di comando della Samp'. La sanzione è arrivata tramite un patto tra le parti in questione, e riguarderà anche Lanna per 'omessa vigilanza', in quanto all'epoca era lui il presidente dei blucerchiati. Il club invece dovrà pagare una piccolissima, 2.000 euro per responsabilità oggettiva.