Sampdoria, nuovo controllo medico per Pedrola: adesso c'è anche l'ok per il rientro

18 minuti fa



Finalmente, il calvario di Estanis Pedrola sembrerebbe essere giunto al capolinea, e la Sampdoria si sfrega le mani. Con il ragazzo spagnolo, tornato tra i convocati di mister Pirlo dopo quasi sei mesi dal brutto infortunio e successiva recidiva di inizio ottobre, il condizionale è d'obbligo, non fosse altro che per una questione scaramantica, ma adesso il baby gioiello blucerchiato parrebbe essere definitivamente guarito. C'è anche l'avvallo medico su questa affermazione.



Ieri infatti il fantasista spagnolo ha svolto una visita di controllo con il professor Franco Combi della Mapei Sport, e secondo Il Secolo XIX l'esito dato dal professionista del centro a cui si è rivolta la Samp dopo i tanti problemi fisici stagionali è stato positivo. Il giocatore è in netta ripresa, con la Ternana non è stato impiegato per un discorso precauzionale, ma la sensazione è che potrebbe anche scendere in campo per qualche minuto durante la partita con il Palermo in programma al Barbera. Starà a Pirlo adesso decidere il da farsi, anche valutando i prossimi allenamenti, ma è possibile che il mister blucerchiato decida di far respirare di nuovo a Pedrola l'aria di un match. Molto però dipenderà anche dall'andamento della gara, cruciale sia per i blucerchiati che per i rosanero.