Sampdoria e Genoa, altro incontro per il Ferraris: si valutano i dettagli della newco

Arrivano nuovi sviluppi in merito al progetto per il restyling dello stadio Ferraris di Genova, che coinvolgerà, oltre al Comune del capoluogo ligure. Quella appena passata è stata una giornata cruciale in tal senso: dopo l'accordo raggiungo lo scorso 26 marzo a Palazzo Tursi tra le parti, ieri i legali di Sampdoria e Genoa si sono riuniti per approfondire i dettagli della newco che nascerà per il restyling dello stadio.Secondo Tuttosport le parti avrebbero discusso idella questione. Non sono in discussione né il valore dell'impianto,secondo la Corte dei Conti, né l'impegno a procedere con la ristrutturazione. Al vaglio degli avvocati ci sarebbero invece alcuni aspetti tecnici della vicenda.

Samp e Genoa starebbero infatti riflettendo su come agire in merito all'eventuale ruolo dei club. Si starebbe valutando infatti secioè Gestio Capital e 777 Partners. Fondamentale sarà il vertice del 5 aprile: in tale data verrà ufficializzato il progetto, al cospetto del Sindaco Bucci.