Le novità in casa Sampdoria potrebbero non limitarsi al solo CdA, ma rischiano di coinvolgere anche la dirigenza. A Corte Lambruschini, infatti, potrebbero esserci alcuni cambiamenti a livello di organico direttivo. Uno dei nomi nuovi associati in queste ore alla società doriana, infatti, è quello di Pantaleo Longo, attuale direttore operativo del Verona. Longo in passato ha già lavorato con il ds Faggiano, e secondo Il Secolo XIX risulterebbero dei sondaggi recenti.



C’è pure un’altra ipotesi, abbastanza clamorosa, che circola, ed è quella di un possibile reintegro di Carlo Osti, al momento ‘sospeso’. Ad oggi, la situazione è piuttosto complessa. Stando al quotidiano per il momento non è stata intentata nessuna causa nei suoi confronti da Ferrero, e quindi l’ex ds risulta ancora in organico. Tutta da vedere l’eventuale disponibilità di Osti, che in passato sembrava intenzionato a minacciare vie legali.