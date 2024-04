Sampdoria, nuovo fastidio per Piccini: ieri si è fermato, il punto

27 minuti fa



La Sampdoria a gennaio sperava di aver risolto i problemi numerici in difesa grazie all'arrivo di Cristiano Piccini, centrale e all'occorrenza terzino ex Valencia, Atalanta e Sporting Lisbona. In effetti, l'impatto del giocatore con la maglia blucerchiata era stato impressionante: subito titolare, aveva disputato cinque gare da protagonista offrendo peraltro prestazioni di livello. Nella settimana pre Feralpisalò però Piccini era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare, l'ennesimo in questa stagione disgraziata a livell fisico per la Samp.



Da lì, Piccini è rimasto fermo quasi un mese. Tornato nell'elenco dei convocati per Samp-Ternana, il calciatore classe 1992 è stato anche impiegato da mister Pirlo per qualche minuto nel finale. Ieri però il difensore è stato costretto a svolgere soltanto lavoro differenziato a Bogliasco, durante l'allenamento in preparazione della sfida con il Palermo. Secondo Il Secolo XIX, ciò sarebbe dovuto ai postumi di alcuni fastidi muscolari accusati proprio nel finale della partita con la Ternana (durante la quale Piccini è rimasto in campo per 6 minuti). Stando al quotidiano le sue condizioni in ottica Palermo saranno testate nell'allenamento odierno, con la speranza che non si tratti di nulla di grave per una delle pedine cruciali in questo finale di stagione.