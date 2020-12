L'interesse estivo del Torino per Gaston Ramirez non sembra essersi placato. Già alcuni mesi fa il trequartista della Sampdoria era stato vicino al trasferimento in Piemonte, ma la trattativa alla fine era saltata a causa della volontà del giocatore. Ora l'idea sembra però tornata d'attualità.



L'attuale tecnico granata Marco Giampaolo resta per il momento alla guida del club di Cairo, e l'ex mister della Samp spera di ricevere dalla sessione di gennaio i rinforzi necessari per attuare il suo modulo e la sua filosofia di gioco. Tra le richieste fatte alla proprietà figura proprio Ramirez, che oltretutto ha il contatto in scadenza a giugno 2021. Il Doria ha fatto il possibile per cederlo anche un mese e mezzo fa, trattando con il Gremio e scontrandosi con la volontà dell'ex Bologna, e quasi certamente non si opporrebbe al trasferimento.



Cairo potrebbe tornare all'assalto per convincere Ramirez, e secondo Sampnews24.com da Corte Lambruschini non faranno opposizione, anche perché l'uscita di Ramirez libererebbe lo spazio per l'arrivo del giocatore in attacco richiesto da Ranieri.