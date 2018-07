La Sampdoria non ha abbandonato le speranze di portare a Genova Jandrei, portiere classe 1993 della Chapecoense che era anche l'obiettivo numero uno del club di Corte Lambruschini. E le notizie che arrivano in questi minuti danno speranza alla società di Ferrero. I blucerchiati pensavano già la scorsa settimana di avere in pugno il giocatore, ma negli ultimi giorni la trattativa si era arenata a causa della decisione del club brasiliano di alzare la valutazione del giocatore, chiedendo nel contempo una percentuale maggiore su una prossima rivendita. L'operazione era complicata ulteriormente dalla ripartizione del cartellino (60% di proprietà dei biancoverdi, mentre il restante 40% appartiene all'Atletico Tubarão, squadra dove militava prima Jandrei).



La costanza della Samp però sarebbe stata premiata. Secondo Sky Sport la trattativa si sarebbe infatti appena sbloccata, e i blucerchiati conterebbero di chiudere l'operazione entro giovedì, consegnando nel contempo a mister Giampaolo il nuovo numero uno per la stagione 2018-2019.