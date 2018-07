Ormai si è capito, la prima scelta della Sampdoria per il centrocampo ha il volto di Pedro Obiang. In questo momento il club blucerchiato è concentrato sul giocatore del West Ham, la trattativa procede spedita, ma c'è ancora una piccola distanza da limare tra l'offerta doriana e le richieste degli Hammers. Ballano un paio di milioni perchè il club londinese, inizialmente poco convinto di cedere lo spagnolo, chiedeva 12 milioni per Obiang. La Samp attualmente sarebbe arrivata a 10, la sensazione è che si possano limare verso il basso le pretese economiche del West Ham, ma non di molto. Nella proposta sarebbe compresa anche una percentuale a favore degli inglesi in caso di futura cessione di Obiang, e pure qualche benefit legato agli obiettivi.



Stando a Il Secolo XIX non ci saranno invece problemi per quanto riguarda l'intesa con Obiang, che è stata trovata subito. Per il giocatore è stato preparato un quinquennale, e soprattutto Giampaolo è pronto a consegnare a Pedro le chiavi della squadra: sarà il regista, il fulcro del gioco e il catalizzatore della manovra doriana, un po' quello che è stato Torreira nelle ultime due stagioni.