La nomina di Marco Lanna come presidente della Sampdoria non è stata l’unica novità della giornata di ieri. La riunione andata in scena nello studio del commercialista Gianluca Vidal, infatti, ha prodotto pure un ribaltone a livello societario, presentando un CdA della società blucerchiata nuovo di zecca.



Sono usciti dal board doriano proprio Gianluca Vidal, oltre a Paolo Fiorentino, Giuseppe Profiti ed Enrico Castanini, sostituiti da Alberto Bosco, Gianni Panconi e l’avvocato Antonio Romei. Si tratta di un consiglio apparentemente volto a finalizzare la cessione del club. Romei nel 2019 aveva provato a portare a termine la vendita della squadra al gruppo Vialli, finendo poi per essere allontanato da Ferrero. Inoltre, Romei ha uno stretto rapporto con Garrone, avendogli presentato Ferrero nel 2014. Panconi e Bosco, invece, sono uomini dei conti. Panconi ha lavorato per Ernest & Young, Bosco è stato a lungo direttore operativo di Corte Lambruschini.



Oggi è prevista un’ulteriore riunione del neonato CdA. Obiettivo, distribuire le deleghe, fissare i compensi e avviare la gestione operativa, con un occhio alla cessione del club.