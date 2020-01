Continua la ricerca di un attaccante per la Sampdoria, alle prese con varie strategie di mercato. Uno dei sogni blucerchiati per quanto riguarda il prossimo mercato è quello di riportare sotto alla Lanterna Gregoire Defrel, dopo soli sei mesi vissuti dall'attaccante a Sassuolo.



Secondo Sampnews24.com la sua permanenza in neroverde non è affatto scontata, anche a causa di alcuni problemi fisici accusati sino ad oggi. Il Doria dal canto suo vorrebbe riportare a Bogliasco il francese. Gli emiliani non lo considerano incedibile, a patto di risolvere gli accordi presi in estate con la Roma (prestito con obbligo di riscatto a giugno per 15 milioni).