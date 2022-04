Anche ieri, alla ripresa degli allenamenti, l'attaccante della Sampdoria Sebastian Giovinco ha lavorato a parte. L'ex Juventus sta scontando alcuni acciacchi sin dal primo giorno in blucerchiato, e per questo motivo non ha ancora potuto esprimersi con continuità. Si è trattato di un brutto intoppo per Giampaolo, che aveva dovuto già rinunciare a Manolo Gabbiadini.



Secondo Sampnews24.com, l'obiettivo del Doria adesso è quello di accelerare il recupero di Giovinco. L'obiettivo, per la Formica Atomica, è recuperare il prima possibile una forma fisica accettabile, in modo tale da poter essere almeno convocato per il Bologna. Sarà questo il traguardo blucerchiato per i prossimi 3 giorni.