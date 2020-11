Tra i rinnovi di cui dovrà occuparsi la Sampdoria a stretto giro di posta figurano ovviamente anche quelli di Maya Yoshida e Valerio Verre. Il difensore blucerchiato vedrà il suo contratto scadere a giugno 2021, e ovviamente il club genovese, molto contento delle prestazioni del giapponese, sta pensando al prolungamento.



A Yoshida secondo Il Secolo XIX sarebbe stata proposta nuovamente l’opzione che era già stata prospettata (e rifiutata) al termine della scorsa stagione, ossia il prolungamento di un anno con spalmatura, per un investimento complessivo da 2 milioni diluito in più anni (attualmente è a 1,5 a stagione). Il suo agente Busardò la starebbe prendendo in considerazione, l’intesa potrebbe arrivare prima di Natale.



Situazione simile anche per Verre, pure lui con l’accordo sino al 2021. La Samp avrebbe avviato i contatti con l’entourage del centrocampista, e vorrebbe prolungare per altri due anni: si attendono segnali da parte del suo procuratore in merito.