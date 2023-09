Nel mercato degli svincolati c'è un nome di lusso per l'attacco della Sampdoria. E' quello di Santi Mina, attaccante classe 1995 libero dopo l'esperienza all' Al Shabab, e il club di Corte Lambruschini ha avviato una trattativa. Il calciatore è senza contratto, a livello tecnico non si discute ma ha alle spalle la spada di Damocle di un'accusa di violenza sessuale (decaduta) e una di abusi, ancora in piedi e per cui è stato condannato a 4 anni di carcere. Il giocatore ha fatto ricorso presso il tribunale superiore, ma si tratta ovviamente di una situazione che il Doria sta soppesando con attenzione.



Santi Mina sarebbe particolarmente invitante come rinforzo, oltre che dal punto di vista tecnico, anche per la questione dell'ingaggio. Al Celta Vigo prendeva circa 1,5 milioni di euro, cifra fuori portata per la Samp, che però potrebbe approfittare del 'decreto crescita'. Ciò consentirebbe ai blucerchiati un grosso risparmio e permetterebbe all'ex Valencia di rientrare nei parametri genovesi.