Credo di avere un. Non è colpa della Sampdoria di Pirlo in senso stretto, più della Sampdoria in generale. E’ un esaurimento che parte da lontano, e se permettete lo considero pure piuttosto legittimo. Nell’ultimo anno, in campionato,Una vittoria, una, in 365 giorni. Era il 3-1 al Verona, e tra l’altro me lo sono perso. Prima che lo pensiate no, non sono io a portare sfiga: abbiamo anche buscato senza la mia presenza al Ferraris. In realtà, con i miei compagni/colleghi di stadio stiamo provando tutti iper esorcizzare questa maledizione che avvolge la Sampdoria come una nube nera, e credo che stiano facendo lo stesso gli oltre 20.000 di Marassi. Non c’è stato verso. Niente di niente. Se le cabale di 20.000 persone non hanno ancora funzionato, significa che l’anatema lanciato sui blucerchiati deve essere stato particolarmente forte.Ieri, ad un certo punto, ero convinto che fossimo riusciti a scrollarci di dosso anche le ultimea distanza di nove anni dal disastro nucleare arrivato ad un passo dallo spazzare via la Samp. Non mi vergogno a dire che, per oltre un’ora di gioco, ho visto una bella Sampdoria.. Tra primo tempo e inizio ripresa, i blucerchiati erano in pieno controllo della partita, tanto è vero che la frazione iniziale si è chiusa con 9 tiri per l’undici di Pirlo, e soltanto 3 (peraltro mai pericolosi) del Venezia. La Samp ha avuto più occasioni, ha battuto più angoli, e ha sfiorato la rete in almeno due-tre circostanze, prima del gol di Pedrola.Pure dopo la marcatura dello spagnolo, il Doria ha continuato a creare e a. Ecco, se vogliamo trovare dei demeriti, nei primi 60 minuti, possiamo citare i soliti: cinismo sottozero, e la stessa ‘cattiveria’ agonistica di Madre Teresa di Calcutta. Che serva un centravanti di un certo spessore, e che La Gumina e probabilmente De Luca non siano all’altezza se ne sono accorti anche i sassi, non credo di doverlo scrivere io. Già ma allora come è stato possibile perdere una partita incanalata su questi binari? Me lo chiedo da ieri, e l’unica spiegazione plausibile riguarda iSemplice, forse troppo, ma alla fine il calcio non è poi così complesso.Se levi Borini, Ricci e Depaoli dal campo, il Doria perde. Con Borini, Depaoli e Ricci in campo, la Samp è da play off, senza è da play out. Esagero? Forse sì, ma rappresentano un terzo della squadra. Tanto è vero che, dopo le sostituzioni, il Venezia è uscito fuori dal suo bunker in maniera prepotente. Nella seconda frazione, i lagunari hanno tirato 10 volte, contro le 8 doriane, hanno creato 4 grandi occasioni, hanno centrato una traversa, schiacciando gli avversari. Gli ingressi di Vieira, Panada e Lemina per i blucerchiati non soload una squadra che sino a quel momento aveva speso molto.Nonostante ciò, ai ragazzi di Vanoli sono serviti due calci piazzati per abbattere i padroni di casa. Se il primo gol è il classico colpo di testa che ti fa venire il nervoso, ma lo accetti, il secondo invece grida vendetta. Il fallo da cui origina la punizione di Tessmann è sciocco, vero, ma purtroppo l’incertezza di Stankovic è macroscopica. Avevo difeso il portiere serbo dopo il Pisa, e credo ancora che sarebbe sbagliato crocifiggerlo in maniera troppo dura adesso.. Mettetevelo in testa. Tanto vale aiutarlo, e sperare che si sia trattato solo di incertezze temporanee, dovute all’emozione e alla poca esperienza. Purtroppo però bisogna fare anche cronaca, e la svista di ieri è totalmente differente dall’inciampo di venerdì scorso.La papera con il Pisa era stata un errore a livello concettuale, forzata dalle richieste di Pirlo, da un movimento sbagliato dei compagni e da un fondamentale che per i portieri è sì importante, ma non determinante, ossia giocare con i piedi.Stankovic mette solo un uomo in barriera, si piazza male, si lascia ingannare da un possibile cross e soprattutto ha poca reattività ed esplosività nell’andare a prendere quella palla, non una fiondata. Soprattutto, vede partire da lontano la conclusione, e non sembra schermato da compagni o avversari.Sulle responsabilità di Pirlo, concedo attenuanti. Vero che le sostituzioni hanno trasfigurato in negativo la Samp, ma è altrettanto vero che la panchina ieri era infarcita di, o di elementi non all’altezza dei titolari. Tra l’altro, a mio modo di vedere il mister aveva messo in partenza la miglior formazione possibile, operando anche i correttivi che tutti ci auguravamo dopo il Pisa. Sono curioso di vedere come girerà la Samp con tutti i titolari in piena condizione, e sono curioso di vedere come si concluderà questo mercato.. Prima o poi, questa cappa di pesantezza dovremo squarciarla in qualche modo.