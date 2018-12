In Brasile lo avevano ribattezzato subito 'il nuovo Kakà'. D'accordo, l'impatto con il calcio europeo di Lucasnon è stato decisamente paragonabile a quello del fenomenale calciatore del Milan, eppure il biglietto da visita non era niente male. Tanto è vero che ilse l'era subito portato a casa nella stagione 2011/2012. Il centrocampista offensivo però non si è mai imposto a Stamford Bridge, e ora Piazon sogna la Serie A. Lain quest'ottica potrebbe rappresentare un'opzione interessante.Il calciatore nato a San Paolo nel 1994 la maglia dei Blues l'ha vestita poco. Il club londinese lo ha prestato negli anni a varie società, in numerosi campionati. Piazon ha giocato in Liga con il Malaga, in Olanda con il Vitesse, poi in Bundesliga con l'Eintracht prima di tornare in Inghilterra, dove ha vestito le maglie di Reading e Fulham. Quest'anno invece è rimasto al Chelsea, militando però nellaOvviamente Piazon nel corso della carriera non ha mantenuto totalmente le aspettative, e non può essere soddisfatto del suo impiego con il Chelsea. Per questo motivo avrebbe chiesto alla società di essere. La Serie A lo attira, quello italiano è l'unico campionato in cui ancora non si è cimentato, e lapotrebbe rappresentare una soluzione interessante.Secondo Tuttosport però non ci sono soltanto i blucerchiati sul calciatore. Piazon sarebbe seguito anche dal(che vorrebbe prenderlo subito ad un prezzo basso garantendo al Chelsea il 50% della futura rivendita) dallae soprattutto dal, alla ricerca di un centrocampista offensivo di qualità. Non mancano comunque le società interessate al giocatore, anche perchè il suo contratto scadrà a giugno