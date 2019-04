La Sampdoria ultimamente ha un buon feeling con la Bundesliga: recentemente proprio dalla Germania è arrivato Albin Ekdal, uno dei migliori calciatori di questa stagione blucerchiata. Ora gli scout doriani potrebbero decidere di tornare a 'pescare' in Bundes, e in particolare ad Hannover, dove gioca Waldemar Anton.



Difensore centrale classe 1996, di origini uzbeke e Campione d'Europa con la Germania Under 21 nel 2017, nonostante i 23 anni ancora da compiere Anton è già da tempo una colonna dell'Hannover 96. Prodotto del vivaio dei Roten, da quattro stagioni vestel la maglia della prima squadra: ha totalizzato oltre 100 presenze ed è diventato pure capitano della formazione allenata da Thomas Doll. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania però il calciatore avrebbe fatto sapere alla dirigenza dell'Hannover di voler lasciare la squadra in caso di retrocessione: eventualità tutt'altro che remota, dal momento che l'Hannover è ultimo a dodici punti dallo Shalke



L'interesse per Anton da parte della Samp può essere letto anche come propedeutico all'eventuale cessione di Joachim Andersen, corteggiato da parecchie società europee. Sul difensore dell'Hannover però ci sarebbero anche altre società: una sarebbe il Genoa, l'altra invece il Colonia.