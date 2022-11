Ovviamente, con l'arrivo di Dejan Stankovic alla Sampdoria, le voci di mercato attorno al club blucerchiato hanno iniziato a concentrarsi in particolare su ex giocatori della Stella Rossa o su talenti serbi conosciuti dal mister blucerchiato. Tra essi, ad esempio, rientra anche un gioiellino di casa Milan, ossia Marko Lazetic.



Il ragazzo classe 2004, centravanti rossonero in gol ieri con la Serbia Under 19, è già stato allenato da Stankovic nella Stella Rossa gode di grande considerazione da parte del tecnico: "Quando ha lasciato la Stella Rossa gli ho solo detto: "Piedi per terra". Li avrà perché è umile. Ha possibilità enormi e lo aspetta una grande carriera. Il Milan ha scelto bene" aveva detto tempo fa il mister doriano. Oltretutto, Lazetic non occuperebbe il posto da extracomunitario.



L'interesse della Samp per Lazetic è di lungo corso: già a gennaio dello scorso anno Faggiano lo aveva cercato, senza poi concludere l'affare. Ora il Milan potrebbe prestarlo, scrive Il Secolo XIX, diversi club di Serie B si sarebbero già mossi ma anche la Samp ci starebbe pensando, ingolosita dalla formula. Per il momento non risulterebbero contatti tra le parti, ma presto potrebbe essere imbastito un discorso per il futuro del gioiellino rossonero.