A Genova in molti aspettano ancora la definitiva consacrazione di Ronaldo Vieira, centrocampista inglese classe 1998 arrivato alla Sampdoria ormai due anni fa. Il mediano cresciuto nel Leicester però, dopo un primo campionato di adattamento con Giampaolo, sta trovando continuità grazie a mister Ranieri, che molto spesso lo ha elogiato pubblicamente. Le sue prestazioni comunque non sono passate inosservate in Serie A.



Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX Vieira sarebbe finito sul taccuino di due big italiane storicamente attente alla crescita dei giovani talenti della Serie A, ossia Juventus e Roma. La Sampdoria a gennaio pare intenzionata a non cedere i suoi titolari, ma bisogna anche tenere conto del fatto che a Corte Lambruschini non mancano le richieste dall'estero per il mediano.