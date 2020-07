Non è una novità l'intreccio di mercato sull'asse Torino-Genova. Spesso il club granata ha guardato in casa Sampdoria per rinforzarsi, e frequentemente alcuni nomi di blucerchiati vengono accostati alla società di Cairo. Ciò accade anche in questi giorni, e in particolare con due calciatori, ossia Karol Linetty e Nicola Murru.



Secondo Sky Sport il Toro avrebbe chiesto i due giocatori come possibili rinforzi per la prossima stagione alla società di Corte Lambruschini. Il motivo è facilmente deducibile, ossia il probabile arrivo in panchina di Marco Giampaolo. L'ex tecnico doriano avrebbe informato la proprietà anche del suo gradimento per due vecchie conoscenze del mondo Samp, ossia Patrik Schick della Roma e Joachim Andersen del Lione.