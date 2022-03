In Serie B, nel Perugia, c'è un giocatore di proprietà della Sampdoria che sta disputando un'ottima stagione: è l'attaccante Manuel De Luca, classe 1998, prelevato in estate dal Chievo e mandato a giocare in cadetteria dai blucerchiati. Il calciatore cresciuto nelle giovanili di Inter e Torino sta giocando titolare, e i numeri sono decisamente dalla sua parte: 27 presenze, 10 gol e 3 assist sono il suo bottino sino ad ora.



Il campionato di De Luca viene seguito con attenzione dalla Samp, ma pure da altre società. Ad esempio, ad interessarsi al giocatore sarebbe anche la Fiorentina. Secondo Il Corriere dello Sport il club viola starebbe monitorando le partite dell'ex Chievo. De Luca, riporta il quotidiano, sarebbe un'alternativa a Augustin Alvarez del Penarol.