Il traffico e la disastrosa situazione della viabilità in Liguria non hanno risparmiato neppure la Sampdoria, che ieri si è messa in viaggio per Bergamo tra disagi e difficoltà. I blucerchiati hanno ‘assaggiato’ la realtà con cui si confrontano quotidianamente i pendolari liguri, arrivando in Lombardia con quasi un'ora e mezza di ritardo. E dire che, intuendo le difficoltà di un viaggio su gomma nel fine settimana, il Doria aveva pure anticipato la partenza di mezz’ora.



La cronaca del trasferimento è surreale: primo problema fuori dal Mugnaini, Aurelia intasata e un'unica coda da Pieve Ligure al semaforo Nervi. Una situazione nota, che sta paralizzando la circolazione del Levante in alcuni giorni e fasce orarie. Tempo di percorrenza ieri pomeriggio, per tre chilometri scarsi, un’ora esatta. La Samp ha tentato una via alternativa, l’autista ha deciso di entrare a Recco invece che al casello di Genova-Nervi, ma l’avventura non era finita.



I blucerchiati hanno scontato anche il consueto traffico autostradale, condito da lavori e da un incidente. Morale della favola? Da Recco a Serravalle il pullman della squadra ha impiegato quasi due ore. Alla fine, l’arrivo in hotel si è concretizzato dopo le 20.30, fa sapere Il Secolo XIX. Orario previsto, 19.