Gregoire Defrel potrebbe anche lasciare la Sampdoria: contrariamente a quanto si ipotizzava nei primi giorni di mercato, quando l'attaccante francese sembrava destinato a rimanere a Genova sino alla fine della stagione, questo scenario inizia a farsi sempre più plausibile con il passare dei giorni.



Il Doria infatti sta riflettendo sul riscatto del calciatore di proprietà della Roma, e potrebbe decidere di non investire la cifra pattuita in estate per l'ex Sassuolo. Defrel sembra avere parecchio mercato specialmente oltremanica: secondo i tabloid inglesi, sarebbe davvero molto vicino al Newcastle, allenato da Rafa Benitez.



I giallorossi avrebbero ricevuto una proposta da 15 milioni di euro da parte del club inglese, e dalla Capitale potrebbero decidere di fare cassa cedendo a titolo definitivo Defrel. Ad interessarsi del numero 92 blucerchiato in Italia è stata anche l'Atalanta, che già in estate ha pescato da Corte Lambruschini, assicurandosi Duvan Zapata.