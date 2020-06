Già da tempo la Sampdoria viene accostata ad alcuni giovani giocatori brasiliani. Il nome di Lucas Verissimo anche per questo motivo era già circolato a Genova, sponda blucerchiata, ma ora pare che l'interesse genovese possa concretizzarsi in qualcosa di più importante. Secondo le indiscrezioni circolate in queste ore sui media brasiliani, e in particolare su Globoesporte, il direttore sportivo Carlo Osti avrebbe puntato con decisione il giocatore classe 1995 di proprietà del Santos.



Addirittura la Samp avrebbe anche già fatto pervenire un'offerta da 4,5 milioni di euro alla società per assicurarsi il calciatore cresciuto nelle giovanili bianconere. Il patron del Santos, José Carlos Peres, sarebbe anche indirizzato ad accettare la proposta doriana a causa dei problemi di liquidità che sta attraversando la squadra.