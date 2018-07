L'infortunio di Vasco Regini ha riaperto in maniera significativa il mercato dei difensori in casa Sampdoria. Nelle ultime ore infatti sono stati parecchi i giocatori accostati al club di Corte Lambruschini: si è parlato di un interesse blucerchiato per calciatori come Chiriches, Tonelli o Barba, ma al Doria sarebbe stato proposto anche Miguel Angel Britos, attualmente al Watford.



Il centrale uruguaiano da anni ormai viene associato alla Samp in quasi ogni sessione di mercato. Nella giornata di ieri però secondo Sampnews24.com, l'esperto difensore 33enne sarebbe stato offerto alla dirigenza genovese. L'ex Napoli rappresenterebbe una soluzione a basso costo, anche perchè il suo contratto in scadenza a giugno 2019 gli consentirebbe di liberarsi piuttosto facilmente dal Watford.



La Samp per il momento valuta, e non sembra pienamente convinta della soluzione. Britos nello scorso campionato a causa di alcuni problemi fisici ha racimolato soltanto 12 presenze in Premier League, condite però da un gol: all'esordio, contro il Liverpool, il difensore uruguaiano ha segnato all'ultimo respiro la rete del 3-3.