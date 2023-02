Nonostante la chiusura del mercato, in casa Sampdoria si continua a lavorare tra entrate e uscite. Il club blucerchiato ha perso Colley, e la partenza del centrale ha aperto una voragine in difesa, che il ds Baldini vorrebbe colmare pescando nel mercato degli svincolati. Ad esempio, nelle ultimer ore sarebbe stato offerto alla Samp Marios Oikonomou.



Centrale, classe 1992, transitato in Italia con le maglie di Bologna, Cagliari, Spal e Bari, già accostato alla Sampdoria in passato, è attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Copenaghen. Il calciatore attualmente si sta allenando da solo in Grecia, a Ioannina, e non gioca una partita da titolare in prima squadra da luglio 2021 (nell'ottobre di quell'anno, era stato aggregato alla formazione riserve del club danese). Il suo nome suscita parecchie perplessità.