Oggi potrebbe essere la giornata giusta per vestire definitivamente Eusebio Di Francesco con la maglia blucerchiata. Il tecnico infatti dovrebbe incontrare la Roma, per sciogliere il contratto che lo lega al club giallorosso e sottoscrivere poi quello con la Sampdoria.



L'accordo, trovato da giorni, lo legherà al club doriano sino al 30 giugno 2022, andando a guadagnare 1 milione e 800mila euro netti a stagione, a cui andranno aggiunti l'ormai noto bonus plusvalenza. In sostanza, per ogni giocatore valorizzato e poi ceduto dalla Samp, a Di Francesco verrà corrisposto l'1% della cifra messa a bilancio come plusvalenza. Inoltre, l'ex tecnico della Roma riceverà dalla società capitolina circa 1,5 milioni, la metà di quanto previsto dall'anno di contratto ancora in essere con i giallorossi.



Con questo stipendio, Di Francesco diventerà per distacco l'allenatore più pagato dell'era Ferrero. Anche Mihajlovic e Giampaolo, ricorda l'edizione genovese de La Repubblica, avevano superato il milione di euro, arrivando però 'soltanto' a 1,2 netti a stagione.