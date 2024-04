Sampdoria, oggi esami per Esposito e Ricci: puntano il Sudtirol ma il rientro è difficile

Missione recuperi per la, che in questi giorni a Bogliasco si sta concentrando nel rientro di alcune delle pedine che ciclicamente mancano alla formazione di Andrea Pirlo da inizio stagione. In questi giorni al Mugnaini si è rivisto Vieira, è atteso anche il ritorno di Ferrari per proseguire il suo iter di recupero, ma gli occhi doriani sono puntati in particolare su due giocatori, Sebastianoe MatteoSecondo Il Secolo XIX nella giornata odierna l'attaccante e il centrocampista, entrambi lungodegenti, verranno sottoposti ail centro scelto da Manfredi per affiancare lo staff sanitario doriano. La speranza della Samp è quella di poter avere entrambi a disposizione per sabato, quando al Ferraris arriverà il Sudtirol.

Le sensazioni però in questo senso danno un'idea diversa. Il recupero di Ricci è molto, sembra più vicino quello di Esposito che andrà probabilmente in panchina, anche se è difficile ipotizzare un suo impiego a gara in corso. Non dovrebbero esserci particolari problemi per Barreca, Murru e Yepes, a riposo ieri.