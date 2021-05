La settimana che sta per iniziare si rivelerà molto importante per la Sampdoria. I prossimi giorni, infatti, saranno pieni di impegni per il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, atteso oggi a Genova. Il Viperetta infatti salirà in Liguria per fare il punto sulle tante situazioni in bilico.



I contratti da valutare sono in particolare quelli di Ranieri, Osti e Pecini. Secondo Il Secolo XIX la priorità verrà data al tecnico, poi a cascata agli altri. Sarà una settimana densa, tra duplice sfida in campo la partita dei contratti, che però dovrebbe arrivare ad una definizione nelle prossime ore.