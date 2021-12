Oggi laconoscerà il suo nuovo presidente. Poco dopo le 19 a Mestre, nello studio Gianluca, verrà eletto il nuovo‘a tempo’ blucerchiato, incaricato di traghettare la società verso una nuova proprietà, essendo il club posto a parziale pagamento dei debiti delle aziende del Viperetta sotto concordato fallimentare. L'assemblea dei soci, dopo la riunione della vigilia, si è aggiornata a oggi: il cronoprogramma di Corte Lambruschini prevede prima la definizione del nuovo cda e poi la scelta del presidente.Gli scenari sono sostanzialmente due: riconferma in blocco del CdA uscente, integrato con degli innesti, oppure stravolgimento con l'inserimento di tecnici finalizzati alla cessione della società. I nomi dei papabili sostituti di Ferrero sono parecchi, a cominciare di quello di Marco, genovese ed ex difensore blucerchiato. Lanna avrebbe già dato la sua disponibilità, il nome del capitano dello scudetto fa ovviamente sognare tifosi e appassionati, convinti della sua sicura e specchiata sampdorianità. Circola però pure un altro nome, ossia Antonio, avvocato ed ex braccio destro di Ferrero. Il legale romano è colui che, a suo tempo, presentò Ferrero a Garrone facilitando il passaggio di mano dal numero uno di Erg al Viperetta. Più plausibile però forse un ingresso nel CdA.Nelle ultime ore sono circolate pure altre suggestioni, come quelle di Invernizzi e Nicolini, ma ora sembrano essersi allontanate. Nel CdA invece entrerà molto probabilmente Alberto, l'attuale direttore operativo. Il pallino della vicenda, comunque, secondo Il Secolo XIX è nelle mani di Gianluca Vidal, impegnato nel corso di tutte le vacanze natalizie a occuparsi di questa questione.