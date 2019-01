La Sampdoria e il Chievo stanno per perfezionare un'operazione di mercato che i blucerchiati stanno portando avanti da parecchio tempo. Il nome sul tavolo è quello di Fabio Depaoli, terzino destro di proprietà dei gialloblù entrato nel mirino del club genovese nonostante la forte concorrenza dell'Atalanta e soprattutto del Genoa.



Contestualmente al passaggio di Jacopo Sala al Parma, la società di Corte Lambruschini è ad un passo dalla definizione della trattativa per Depaoli. Oggi dovrebbe arrivare l'accordo per il calciatore classe 1997, che secondo Sky Sport arriverebbe a Genova in prestito oneroso da sei milioni più obbligo di riscatto per la Samp. A quel punto potrà sbloccarsi il passaggio di Sala al Parma.