Jakub Jankto è il principale obiettivo di mercato per il centrocampo della Sampdoria. E oggi sarà la giornata decisiva: dentro o fuori, sì o no. Il giocatore dell'Udinese dovrà dare una risposta al club di Corte Lambruschini, anche perchè ieri sono stati compiuti significativi passi avanti nella trattativa per il ceco.



Nel pomeriggio la Samp ha incontrato a Milano Giuseppe Riso, procuratore del calciatore, con l'obiettivo di trovare l'intesa sull'ingaggio e sulla durata del contratto. L'accordo con l'Udinese c'è già, a differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi la trattativa dovrebbe essere imbastita sulla base di un prestito annuale con obbligo di riscatto al termine del campionato. Anche la cifra complessiva sarebbe leggermente superiore rispetto a quanto si ipotizzava sino a ieri. Il Doria, inclusi i vari bonus e le rate, andrà a versare ai bianconeri circa 16 milioni di euro.



L'ultimo ostacolo però è rappresentato dal forte interesse del Valencia. La Samp in Italia ha battuto la concorrenza di tutte le società, mentre oggi potrebbe arrivare la proposta del club spagnolo, in grado di mettere sul piatto anche la possibilità di giocare la Champions. Un incentivo sicuramente stimolante per Jankto e il suo entourage, che comunque in giornata daranno una risposta ai blucerchiati. Da Corte Lambruschini restano in attesa, e sperano di piazzare il primo colpo a centrocampo per la stagione 2018/2019.