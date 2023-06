Laha il suo nuovo allenatore. Andreaha accettato in maniera entusiasta la proposta blucerchiata, e oggi verrà presentato a Genova. Radrizzani e Manfredi hanno scelto una circostanza molto particolare e suggestiva: la cornice sarà quella dell', l'evento che per tutta la settimana terrà banco nella città ligure. Decisivo per sbloccare l'operazione l'incontro di lunedì mattina tra Pirlo e Radrizzani.A proposito di, ieri il nuovo proprietario della Samp è arrivato a Genova in serata, concedendosi un paio di battute prima di entrare in hotel: "domani arriva un po’ di gente, siamo contenti per questo inizio. C’è molta energia, molta positività.". Manfredi invece era già a Genova dal pomeriggio, ha incontrato i dipendenti di Corte Lambruschini insieme a Bosco. In serata, cena tra i due proprietari e il nuovo arrivo in blucerchiato, Nicola Legrottaglie.