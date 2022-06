Sarà una giornata piena, per la Sampdoria e il suo Consiglio di Amministrazione. Il presidente Marco Lanna e alcuni componenti del consiglio, ossia l’avvocato Antonio Romei e gli uomini dei conti Alberto Bosco e Gianni Panconi stanno svolgendo da questa mattina una serie di incontri volti a gettare le basi per il futuro della Samp.



A Corte Lambruschini, sono quattro gli appuntamenti in programma: il primo è stato dedicato solo ai membri del CdA, il secondo e il terzo rispettivamente invece a Osti e Faggiano, in maniera separata per dare loro maggiore libertà di espressione, mentre l’ultimo vedrà la presenza in contemporanea dei due dirigenti, in modo tale da capire se una convivenza è possibile.