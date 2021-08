La giornata odierna, come previsto, sancirà l'addio di Ronaldo Vieira alla Sampdoria. Il centrocampista blucerchiato, reduce dal prestito al Verona, passerà allo Sheffield United in Serie B inglese.



Il Secolo XIX racconta anche alcuni dettagli della trattativa. Vieira si trasferirà in Championship in prestito oneroso, da 400mila euro più bonus. Oggi firmerà il contratto e sosterrà le visite mediche.