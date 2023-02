In casa Sampdoria, dopo la cessione di Omar Colley e i problemi di Gunter, si riflette su possibili innesti in difesa. Uno dei giocatori proposti è Marios Oikonomou, centrale classe 1992 svincolato. Il calciatore ex Bologna ha già fatto le visite mediche, adesso i blucerchiati però riflettono.



La Samp sta soppesando la possibilità di innestare il ragazzo nella rosa attuale, o se invece dare fiducia a chi fa già parte della rosa, come ad esempio Murillo. Su Oikonomou ci sono anche valutazioni sul possibile impiego: fino a poco tempo fa si stava allenando da solo in Grecia, a Ioannina, e non gioca una partita da titolare in prima squadra da luglio 2021 (nell'ottobre di quell'anno, era stato aggregato alla formazione riserve del club danese).